2022-03-30T14:16:24+03:00

2022-03-30T14:16:24+03:00

2022-03-30T14:16:24+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220330/836544249.html

"Северсталь" отчиталась по чистой прибыли в 2021 году

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СЕВЕРСТАЛИ ПО МСФО В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛА $4,075 МЛРД ПРОТИВ $1,016 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.03.2022

экономика, промышленность, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83283/35/832833531.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83283/35/832833531.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83283/35/832833530.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83283/35/832833530.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83283/35/832833518.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83283/35/832833518.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60