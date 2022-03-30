2022-03-30T14:16:24+03:00
2022-03-30T14:16:24+03:00
2022-03-30T14:16:24+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220330/836544249.html
"Северсталь" отчиталась по чистой прибыли в 2021 году
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СЕВЕРСТАЛИ ПО МСФО В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛА $4,075 МЛРД ПРОТИВ $1,016 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.03.2022
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СЕВЕРСТАЛИ ПО МСФО В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛА $4,075 МЛРД ПРОТИВ $1,016 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется