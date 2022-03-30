БЕРЛИН, 30 мар — ПРАЙМ. Почти 96 миллионов евро заблокированы на счетах российских компаний и частных лиц в ФРГ в рамках санкций, сообщил телеканал ARD со ссылкой на Минфин Германии. В Германии выявили проблемы из-за отключения от SWIFT банков России

Согласно информации ARD, до 21 марта немецкие банки заморозили в общей сложности 95 миллионов 514 тысячи 306 евро. Владельцы не могут получить доступ к этим средствам, осуществлять переводы или снятие средств.

Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.