МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. По данным агентства Рейтер, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что страна отказывается платить за российские товары в рублях. В Британии готовят новый закон о санкциях против бизнесменов из России

Приводя слова представителя, агентство сообщило, что "Кваси Квартенг (британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности — ред.), в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях".

Представитель премьер-министра также заявил, что возможно расширение мер в отношении России в вопросе ограничения доступа к SWIFT.

По его словам, если не усилить санкции в отношении РФ, то Москва научится с ними жить.