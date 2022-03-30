WSJ: предложение ЕС о введении новых санкций против России может быть объявлено на следующей неделе
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ЕС изучает возможность ужесточения санкций против России.
Отмечается, что европейские страны рассматривают введение санкций против большего количества банков, расширение сети для включения новых членов семей олигархов, а также усиление ограничений по использованию криптовалют для обхода финансовых ограничений в ближайшие дни в рамках нового пакета мер.
По данным источников, предложение о введении новых санкций может быть объявлено на следующей неделе.
Газета также сообщила, что страны ЕС на данном этапе не планируют вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка.
Одновременно с этим отмечается, что европейские чиновники планируют ввести меры против четырех банков, которые ранее не попали под санкции, но которые были отключены от системы SWIFT, в том числе ВТБ. Согласно газете, США и Великобритания заморозили активы ВТБ, но страны Евросоюза воздержались от новых санкций.
Ранее Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220330/836545768.html