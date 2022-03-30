МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ЕС изучает возможность ужесточения санкций против России. В Британии готовят новый закон о санкциях против бизнесменов из России

Отмечается, что европейские страны рассматривают введение санкций против большего количества банков, расширение сети для включения новых членов семей олигархов, а также усиление ограничений по использованию криптовалют для обхода финансовых ограничений в ближайшие дни в рамках нового пакета мер.

По данным источников, предложение о введении новых санкций может быть объявлено на следующей неделе.

Газета также сообщила, что страны ЕС на данном этапе не планируют вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка.

Одновременно с этим отмечается, что европейские чиновники планируют ввести меры против четырех банков, которые ранее не попали под санкции, но которые были отключены от системы SWIFT, в том числе ВТБ. Согласно газете, США и Великобритания заморозили активы ВТБ, но страны Евросоюза воздержались от новых санкций.

Ранее Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.