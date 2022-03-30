События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 марта
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-0,8%
|0,5%
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|-27,9%
|10%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (февраль)
|0,6%
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март)
|51,2
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|50,2
|49,9
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (март)
|51,6
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2021)
|0,9%
|0,9%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2021)
|-24,4 млн ф.ст.
|-17,6 млн ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2021)
|6,5%
|6,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|1%
|1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март)
|12,6%
|13,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март)
|1,7%
|0,8%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|2%
|0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (февраль)
|-1,5%
|1,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,8%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,9%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (март)
|-33 тыс
|-20 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (март)
|5%
|5%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,9%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (февраль)
|6,8%
|6,7%
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)
|0,5%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)
|5,2%
|5,5%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|187 тыс
|197 тыс
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)
|6,1
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (февраль)
|2,1%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|3,26%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (январь)
|0%
|0,2%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март)
|56,3
|57
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Ростелеком — СД (о созыве ГОСА, отчет о совершенных крупных сделках в 2021, утверждение реестра непрофильных активов компании)
https://1prime.ru/state_regulation/20220330/836546752.html