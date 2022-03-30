МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в феврале 2022 года снизился до нового исторического минимума в 4,1%, следует из доклада Росстата. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 15,66%

До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4,3%, на таком уровне она фиксировалась в августе 2019 года и в течение последних четырех месяцев 2021 года.

"В феврале 2022 года 3,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2022 года составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2022 года составила 74,8 миллиона человек.