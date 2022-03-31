МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Дипломаты США и ЕС провели первое заседание диалога высокого уровня по России, обсудив новые шаги по изоляции российской экономики, сообщил госдеп.

Участники условились призывать Китай не оказывать поддержки спецоперации России и не помогать Москве обходить западные санкции.

Дипломаты договорились провести новую встречу высокого уровня, посвященную России, в конце 2022 года.