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https://1prime.ru/state_regulation/20220331/836548494.html
Дипломаты США и ЕС обсудили новые шаги по изоляции экономики России
Экономика
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Дипломаты США и ЕС провели первое заседание диалога высокого уровня по России, обсудив новые шаги по изоляции российской экономики, сообщил госдеп. Участники условились призывать... ПРАЙМ, 31.03.2022
макроэкономика, экономика, новости, сша, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Дипломаты США и ЕС провели первое заседание диалога высокого уровня по России, обсудив новые шаги по изоляции российской экономики, сообщил госдеп.
Участники условились призывать Китай не оказывать поддержки спецоперации России и не помогать Москве обходить западные санкции.
Дипломаты договорились провести новую встречу высокого уровня, посвященную России, в конце 2022 года.