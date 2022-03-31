МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Расчеты за поставки российского газа в недружественные страны в рублях могут потребовать создания ими крупных рублевых резервов, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илью Ильина. Игра "на слабо": что будет с поставками газа в Европу

"В случае перехода на расчеты за газ в рубли страны-партнеры для удобства расчетов, вероятно, создадут некоторый запас рублевых резервов", — считает эксперт.

Ильин добавил, что из-за антироссийских санкций появилась необходимость снизить резервы нашей страны в иностранных валютах. Это связано с тем, что в условиях риска заморозки платежей нет смысла накапливать резервы в валютах недружественных стран. Поэтому и в самой России стоит ждать появления рублевых резервов.

Специалист пояснил, что резервы в рублях — это остаток средств на едином счете Федерального казначейства, этими деньгами распоряжается Минфин.

"При устойчивом экспорте и доходах бюджета будет формироваться избыток рублей, который будет направляться на господдержку или временно размещаться в банках", — отметил собеседник агентства и добавил, что в теории за счет этого запаса рублей может проводиться выкуп ОФЗ с рынка.