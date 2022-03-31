МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение российского ВВП на 10% по итогам 2022 года, следует из доклада организации. Берлин придумал, как купить газ у России в обход санкций

В июне ЕБРР полагал, что ВВП России в текущем году вырастет на 3%. В 2023 году показатель, по прогнозам, не изменится.

"Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, что приведет к стагнации российской экономики в 2023 году (после резкого падения в 2022 году), негативному влиянию на соседние страны восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", — говорится в релизе ЕБРР.

Банк отмечает, что последствием российской спецоперации на Украине станет "самый серьезный шок предложения по крайней мере с начала 1970-х годов". Прогнозируется, что рост цен на продукты питания, нефть, газ и металлы окажет глубокое влияние на экономику, в особенности стран с низким уровнем заработка.

Кроме того, по итогам текущего года ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 20% (ранее ожидался рост на 3,5%), а в 2023 году – скачок на 23%.