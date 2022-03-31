Путин заявил, что Россия будет расширять сотрудничество с партнерами в рублях
РФ БУДЕТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В РУБЛЯХ И НАЦВАЛЮТЕ СТРАН —НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ — ПУТИН
https://1prime.ru/state_regulation/20220331/836556110.html
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РФ БУДЕТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В РУБЛЯХ И НАЦВАЛЮТЕ СТРАН —НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ — ПУТИН
https://1prime.ru/state_regulation/20220331/836556110.html
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