БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. В Минэкономики ФРГ обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. Путин озвучил механизм продажи газа за рубли

Как пишет издание, военные действия на Украине "позволили зреть планам в федеральном министерстве экономики, которые были немыслимы всего несколько недель назад". По информации Handelsblatt из правительственных кругов, руководство министерства прорабатывает "значительно более далеко идущие шаги", например "внутри разыгрывается экспроприация и национализация немецких дочерних компаний российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть"". Издание сообщило со ссылкой на нескольких представителей правительства ФРГ, что фоном для таких соображений, "в которых также участвует канцлер Олаф Шольц", являются опасения по поводу безопасности поставок в Германии.