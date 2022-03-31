СМИ: в ФРГ обдумывают национализацию немецких дочек "Газпрома"
СМИ: в Минэкономики ФРГ обдумывают национализацию немецких дочек "Газпрома" и "Роснефти"
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БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. В Минэкономики ФРГ обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Как пишет издание, военные действия на Украине "позволили зреть планам в федеральном министерстве экономики, которые были немыслимы всего несколько недель назад". По информации Handelsblatt из правительственных кругов, руководство министерства прорабатывает "значительно более далеко идущие шаги", например "внутри разыгрывается экспроприация и национализация немецких дочерних компаний российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть"". Издание сообщило со ссылкой на нескольких представителей правительства ФРГ, что фоном для таких соображений, "в которых также участвует канцлер Олаф Шольц", являются опасения по поводу безопасности поставок в Германии.