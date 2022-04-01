МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать "санкционной дубиной", которая попадает по ним самим, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. США добавят ряд организаций из России в список экспортного контроля

"Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам", — говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано в Telegram-канале дипломатической миссии.

Посол подчеркнул, что новым пакетом антироссийских ограничений "в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки".

"Рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями", — отметил Антонов.

По его словам, на деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие России. "Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога", — говорится в заявлении.