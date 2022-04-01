МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Великобритания обеспокоена тем, что Соединенные Штаты, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Россией, пишет газета The Times. Мединский заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС

По мнению правительственных источников, подобное развитие событий якобы невыгодно для Киева.

Как отмечается, в Лондоне обеспокоены действиями упомянутых союзников, которые "чрезмерно стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения. В кабинете считают, что к урегулированию нужно прийти, когда Украина "окажется в наиболее сильной позиции".

По мнению высокопоставленного источника, некоторые из союзников, возможно, слишком хотят, чтобы Владимир Зеленский договорился с Москвой.

"Мы считаем, что Украина должна максимально улучшить свою позицию в военном отношении, прежде чем начинать переговоры", — приводит газета позицию чиновника.