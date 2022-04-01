МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Япония приняла решение ввести санкции в отношении четырех компаний и трех физлиц из России из-за якобы нарушения положений резолюций Совбеза ООН по КНДР, сообщает японский МИД. Япония назвала товары из России, импорт которых трудно заменить

Под ограничительные меры попали компании ООО "Апполон", Parsek LLC, RK Briz, ООО "Зил-М", а также Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.

Капиталы упомянутых организаций и лиц будут заморожены.

В качестве причины введения санкций МИД назвал то, что они "имели отношение к деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН по ракетной программе Северной Кореи".