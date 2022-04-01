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2022
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Япония ввела санкции против четырех компаний и трех физлиц из России
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Япония приняла решение ввести санкции в отношении четырех компаний и трех физлиц из России из-за якобы нарушения положений резолюций Совбеза ООН по КНДР, сообщает японский МИД... ПРАЙМ, 01.04.2022
макроэкономика, экономика, новости, япония, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Япония приняла решение ввести санкции в отношении четырех компаний и трех физлиц из России из-за якобы нарушения положений резолюций Совбеза ООН по КНДР, сообщает японский МИД.
Под ограничительные меры попали компании ООО "Апполон", Parsek LLC, RK Briz, ООО "Зил-М", а также Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.
Капиталы упомянутых организаций и лиц будут заморожены.
В качестве причины введения санкций МИД назвал то, что они "имели отношение к деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН по ракетной программе Северной Кореи".