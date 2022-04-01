МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию России. Блумберг прогнозирует рост доходов России от экспорта нефти и газа

"Верховная рада одобрила закон №7169 о национализации имущества русских и коллаборантов", — написала в Telegram-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Она отметила, что закон о национализации касается россиян, а также тех, кто не является гражданином РФ, "но тесно связанные с ней, в частности, имеющие место жительства или занимающиеся основной деятельностью". Кроме того, по решению СНБО или суда может быть национализировано имущество лиц, вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают спецоперацию РФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.