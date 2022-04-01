ПЕКИН, 1 апр — ПРАЙМ. Структура мировой экономики формировалась долго усилиями всех стран мира, нельзя превращать ее в оружие и политизировать, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в формате видеоконференции. Эксперт объяснил, как Америка разыграла партию против доллара

"Нынешняя структура мировой экономики представляет собой каркас, сформированный многолетними усилиями всех стран мира", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

По его словам, "все стороны должны дорожить этими достижениями, нельзя опрометчиво наносить удары по существующей мировой экономической системе и тем более нельзя ее политизировать, превращать в инструмент или оружие, вызывая серьезные кризисы в области финансов, торговли, энергетики, науки и техники, продовольствия, промышленности и цепочек поставок".