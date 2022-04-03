МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Минфин России готов рассмотреть продление "обратного акциза" на алкоголь для производителей полного цикла в случае расширения площадей виноградников, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам совещания с руководством Дагестана и представителями бизнеса о мерах по повышению устойчивости экономики республики. В России резко вырос "индекс самогона"

"Бизнес сегодня поднял вопрос о продлении обратного акциза производителям полного цикла. Мы со своей стороны готовы на федеральном уровне рассмотреть это предложение, если будем видеть развитие отрасли виноградарства. Если площади виноградников будут увеличиваться и все больше выращенного в республике винограда будет использоваться в производстве", — сказал Сазанов журналистам.

Сейчас производители получают вычеты по акцизам на реализованную алкогольную продукцию при приобретении или импорте сырья для его производства.

Замминистра рассказал о проблемах, которые увидел, посетив Кизлярский и Дербентские коньячные заводы. "В первую очередь, это, конечно, расширение площадей под посадку виноградников. Чем больше будет засажено виноградников, тем больше и крупнее буде отрасль виноделия в Дагестане", — сказал он.

"В этой части есть сложности, связанные с предоставлением бизнесу земельных участков под посадку винограда, которые требуют решения с поддержкой со стороны региональной власти", — отметил Сазанов.

Он напомнил о мерах поддержки бизнеса в сфере налогового, таможенного и алкогольного регулирования, которые уже были реализованы властями. В частности, по его словам, в Дагестане были автоматически продлены 85 лицензий на розничную продажу и 11 лицензий на производство алкогольной продукции.

Продление на месяц срока уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года, по его словам, позволит компаниям в Дагестане сохранить оборотный капиталу размере 400 миллионов рублей. "Учитывая туристический потенциал, особую актуальность для региона имеет обнуление НДС для гостиничного бизнеса", — добавил он.