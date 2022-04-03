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В небе над Белгородской областью прогремел взрыв
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Взрыв с падением обломков на землю произошел в поселке Томаровка в Белгородской области, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев. Поселок... ПРАЙМ, 03.04.2022
экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр — ПРАЙМ. Взрыв с падением обломков на землю произошел в поселке Томаровка в Белгородской области, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.
Поселок располагается недалеко от границы с Украиной.
В данный момент ситуация в поселке спокойная, пострадавших и разрушений нет, отмечается в сообщении.
На место падения прибыли оперативные службы. Они осмотрели обломки и установили, что они не представляют опасности.
Напомним, что в пятницу в Белгороде произошел пожар на нефтебазе в результате удара с двух украинских вертолетов.