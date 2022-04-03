ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр — ПРАЙМ. Взрыв с падением обломков на землю произошел в поселке Томаровка в Белгородской области, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.

Поселок располагается недалеко от границы с Украиной.

В данный момент ситуация в поселке спокойная, пострадавших и разрушений нет, отмечается в сообщении.

На место падения прибыли оперативные службы. Они осмотрели обломки и установили, что они не представляют опасности.

Напомним, что в пятницу в Белгороде произошел пожар на нефтебазе в результате удара с двух украинских вертолетов.