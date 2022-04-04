МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим главой государства в современной истории США, заявил в эфире телеканала Fox News бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. Об этом сообщает Lenta.ru. Трамп: Байден принес Соединенным Штатам худшие времена

По его оценке, Байден нанес США больше вреда, чем какой-либо другой президент, и сегодня в стране наблюдается худший кризис за всю историю.

Пенс отметил, что инфляция в Соединенных Штатах за последние 14 месяцев достигла сорокалетнего максимума, а цены на бензин подскочили на 70%.

В то же время Пенс указал на ошибки Белого дома в борьбе с пандемией COVID-19, а также напомнил о "катастрофическом" бегстве Штатов из Афганистана.