МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории Российской Федерации, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Евросоюз обсудит новые санкции против России

В своем Telegram-канале он написал: "Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России".