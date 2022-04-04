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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220404/836580081.html
Верховный суд вынес решение по введению наказания за исполнение санкций
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Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории Российской Федерации, сообщил председатель комитета Совфеда по... ПРАЙМ, 04.04.2022
новости, общество , экономика, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории Российской Федерации, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале он написал: "Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России".