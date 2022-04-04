МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль транспортной группы Fesco по МСФО в 2021 году выросла в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 37,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Fitch подтвердило рейтинги Hyundai и Kia

Выручка группы по итогам года выросла в 1,8 раза, до 113,7 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности — в 5,3 раза, до 43,4 миллиарда.

EBITDA выросла почти в четыре раза по сравнению с 2020 годом и составила 47,5 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA выросла с 20% до 42%.

"Транспортная группа Fesco в 2021 году… достигла рекордно низкого показателя "чистый долг/EBITDA" в размере 0,5х на 31.12.2021. По отношению к аналогичной дате 2020 года показатель уменьшен в 5,6 раза", — сообщает компания.

Активы Fesco в 2021 году выросли в 2,2 раза и составили 119,6 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства за год увеличились почти на 28%, до 36,4 миллиарда рублей, краткосрочные — на 35,5%, до 28,9 миллиарда рублей. Операционные расходы выросли на 29,7% — до 54,663 миллиарда рублей.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот включает в себя 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Группе также принадлежат ВМТП, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 8 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров составляет более 100 тысяч TEU.