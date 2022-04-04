МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/    
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 1,6% 1,8% (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (февраль) 9,4 млрд евро 9,6 млрд евро
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -11,4 тыс  
11:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
12:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль) -8,8% 2%
17:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль) 1,4% -0,5%
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
предв. RUB ВВП (месячный) (г/г) 6,6%  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за март    
  RUB РусГидро — СД (о созыве и подготовке ГОСА)    
  RUB Группа ЛСР — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2022, в заочной форме) 20 (1П2020) + 39 (фин) — див-д 2020  