События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 апреля
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|1,6%
|1,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (февраль)
|9,4 млрд евро
|9,6 млрд евро
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-11,4 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|-8,8%
|2%
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль)
|1,4%
|-0,5%
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|предв.
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|6,6%
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за март
|RUB
|РусГидро — СД (о созыве и подготовке ГОСА)
|RUB
|Группа ЛСР — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2022, в заочной форме)
|20 (1П2020) + 39 (фин) — див-д 2020
https://1prime.ru/state_regulation/20220404/836580604.html