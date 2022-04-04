МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Узбекистана в иностранной валюте на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Агентство S&P подтвердило рейтинг Турции

Рейтинг Узбекистана отражает низкий уровень государственного долга и высокие темпы роста экономики по сравнению с аналогичными странами с рейтингом "BB", поясняет Fitch.

Вместе с тем агентство отмечает высокую зависимость республики от сырьевых товаров, высокую инфляцию и структурные недостатки в виде низкого показателя ВВП на душу населения.

Fitch прогнозирует увеличение общего бюджетного дефицита Узбекистана до 9,7% с 6,9% ВВП по итогам года на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

Рейтинг может быть понижен в связи с ослаблением внешних финансов и ухудшением соотношения госдолга к ВВП. Fitch может и повысить рейтинг, если Узбекистан, в частности, сократит отставание в показателе ВВП на душу населения от других аналогичных стран, а также улучшит стандарты управления.