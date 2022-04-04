ТБИЛИСИ, 4 апр — ПРАЙМ. Процесс восстановления экономики Грузии быстрыми темпами продолжается, в январе-феврале её рост составил 16,3% в годовом выражении, а экспорт подскочил на 54%, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании. Инфляция в Турции ускорилась в марте до 61,14%

"В январе-феврале экономическая активность выросла как в промышленности, так и в сфере услуг. Также хотел бы сообщить общественности, что в январе-феврале экономический рост составил 16,3%, а экспорт увеличился на 54% и составил 760 миллионов долларов. Следует также отметить, что в сфере туризма наблюдаются значительные тенденции восстановления и, соответственно, доходы от туризма также увеличились", — заявил премьер.

Вместе с этим в понедельник национальная служба статистики обнародовала данные за март, согласно которым отмечается сохранение динамики роста цен на продукты. В частности, выросли цены на сахар и другие сласти, фрукты, кофе, чай и какао, масло, хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо и минеральную воду, а также безалкогольные напитки. При этом цены немного упали на овощи.

Что касается формирования годовой инфляции, то, по данным службы, основное влияние на изменение индекса оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, которые увеличились на 17,8%.