БЕРЛИН, 4 апр — ПРАЙМ. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил на пресс-конференции в понедельник, что новые санкции против РФ после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе. Германию назвали "главным тормозом" новых санкций против России

Ранее о намерении ввода санкций также заявляли главы минфина и МИД Германии.

По словам Хабека, консультации в последние недели "дают хорошее понимание, как далеко мы можем зайти". Он убежден, что "можно сделать еще очень многое".

"Мы видели, насколько эффективны санкции, мы видели, где есть возможные пути обхода (санкций), мы видели, какие дальнейшие технологические продукты мы можем прекратить поставлять, чтобы далее дестабилизировать и ослабить российскую экономику. Я исхожу из того, что уже на этой неделе это будет обновлено в пятом санкционной пакете", — сказал он, отвечая на вопрос, о каких санкциях может идти речь.