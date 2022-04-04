МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом России сообщил, что кабмин ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения в ОПК с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей. В Германии оценили сроки подготовки новых санкций против России

Он отметил, что уровень выполнения гособоронзаказа в России по итогам 2021 года составил не менее 98% несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и рост стоимости материалов.

"Несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов. По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям", — говорится в сообщении пресс-службы.

Борисов также рассказал, что работа по подготовке исходных данных для очередной госопрограммы вооружений завершена, к середине 2023 года она будет представлена президенту.

В сообщении пресс-службы Кремля уточняется, что новая программа будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы.

Борисов добавил, что несмотря на беспрецедентные санкции, которые привели к сокращению поставок и увеличению стоимости материалов, выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) остаётся безусловным приоритетом для российского обороно-промышленного комплекса.

В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с Борисовым, тот доложил ему о состоянии ОПК и исполнении гособоронзаказа.

"Несмотря на беспрецедентные санкции, повлёкшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов", — сообщил Кремль по итогам встречи.

Уточняется, что по результатам прошлого года уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98%, и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям.