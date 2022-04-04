МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин и Токаев обсудили экономическое сотрудничество

Подчеркивается, что указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц".

Указ предусматриваетт отмену ряда пунктов Соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза — меры затронут официальные делегации и журналистов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он также предусматривает приостановку въезда в РФ без виз по диппаспортам стран ЕС.

"В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах РФ" приостановить действие следующих положений международных договоров РФ: а) в Соглашении между РФ и Европейском сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Европейского союза от 25 мая 2006 года: подпунктов "а" и "е" пункта 1 статьи 4, подпункта "а" пункта 1, подпунктов "а" и "g" пункта 2 статьи 5, подпунктов "b" и "с" пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 11", — говорится в документе.

Согласно тексту Соглашения, упомянутые в указе президента пункты, в частности, касаются членов официальных делегаций стран ЕС, а также журналистов. Указ затрагивает положения диппаспортов, приостанавливая норму, по которой они могли въезжать на территорию России без виз.

"Правительству РФ внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона о приостановлении действия предусмотренных пунктов 1 настоящего указа положений международных договоров РФ", — добавляется в указе.

Владимир Путин также поручил МИД России ввести персональные ограничения на въезд и пребывание в РФ для иностранцев, совершающих недружественные действия.

"Министерству иностранных дел РФ… во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решения о неразрешении въезда в РФ, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывания в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", — говорится в документе.