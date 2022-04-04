События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 апреля
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (февраль)
|-1,2%
|-1,5%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (февраль)
|6,9%
|2,7%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|48,7
|5:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,179%
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель)
|0,1%
|0,1%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|56,6
|54,3
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|52,8
|51,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|57,4
|57,4
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|55
|55
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|54,5
|54,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|54,8
|54,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (март)
|59,7
|59,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|61
|61
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|224,4 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|314,09 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-89,7 млрд долл
|-88,5 млрд долл
|15:30
|CAD
|Сальдо торгового баланса (февраль)
|2,62 млрд канад. долл
|2,9млрд канад. долл
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|58,5
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)
|58,9
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март)
|48,5
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
|56,5
|58
|17:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-3 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (март)
|52,1
|RUB
|Beluga Group — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|RUB
|Московская биржа — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.04.2022, в заочной форме)
|9,45 — див-д 2020
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Распадская — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2022, в заочной форме)
|2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020
|23 (1П2021) + 28 (9м2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|СИБУР Холдинг — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.04.2022, в заочной форме, утверждение новой редакции устава и положения о СД ПАО)
|RUB
|РуссНефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.04.2022, в заочной форме, изменения в уставе, одобрение сделок с заинтересованностью)
|RUB
|ТГК-1 — СД (вопросы подготовки ГОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20220404/836584525.html