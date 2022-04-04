Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (март) 52,1

RUB Beluga Group — операционные результаты за 1кв2022

RUB Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021

RUB Московская биржа — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.04.2022, в заочной форме) 9,45 — див-д 2020 0 (рекоменд. СД) — див-д 2021

RUB Распадская — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2022, в заочной форме) 2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020 23 (1П2021) + 28 (9м2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021

RUB СИБУР Холдинг — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.04.2022, в заочной форме, утверждение новой редакции устава и положения о СД ПАО)

RUB РуссНефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.04.2022, в заочной форме, изменения в уставе, одобрение сделок с заинтересованностью)