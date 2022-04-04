МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Фестиваль Цинмин /праздник чистого света/    
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (февраль) -1,2% -1,5%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (февраль) 6,9% 2,7%
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 48,7  
5:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,179%  
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель) 0,1% 0,1%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 56,6 54,3
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 52,8 51,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 57,4 57,4
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 55 55
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 54,5 54,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 54,8 54,8
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (март) 59,7 59,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 61 61
15:30 USD США — Объем экспорта 224,4 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 314,09 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (февраль) -89,7 млрд долл -88,5 млрд долл
15:30 CAD Сальдо торгового баланса (февраль) 2,62 млрд канад. долл 2,9млрд канад. долл
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 58,5  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март) 58,9  
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март) 48,5  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март) 56,5 58
17:05 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (март) 52,1  
  RUB Beluga Group — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
  RUB Московская биржа — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.04.2022, в заочной форме) 9,45 — див-д 2020 0 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Распадская — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2022, в заочной форме) 2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020 23 (1П2021) + 28 (9м2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB СИБУР Холдинг — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.04.2022, в заочной форме, утверждение новой редакции устава и положения о СД ПАО)    
  RUB РуссНефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.04.2022, в заочной форме, изменения в уставе, одобрение сделок с заинтересованностью)    
  RUB ТГК-1 — СД (вопросы подготовки ГОСА)    