МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. ЕС ЗНАЧИТЕЛЬНО УСИЛИТ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ, ГЕРМАНИЯ ВНЕСЛА РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ — ГЛАВА МИД ФРГ

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза пока не могут отказаться от поставок российского газа.

Германия, по его словам, поддержит дополнительные ограничительные меры в отношении России.

На вопрос о возможных новых санкциях он ответил, что на данный момент невозможно остановить поставки газа.

ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО РАБОТА НАД СОКРАЩЕНИЕМ ИМПОРТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, В ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ ЕСТЬ УСПЕХИ

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