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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220404/836585268.html
В МИД Германии рассказали об усилении санкций ЕС против Росиии
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. ЕС ЗНАЧИТЕЛЬНО УСИЛИТ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ, ГЕРМАНИЯ ВНЕСЛА РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ — ГЛАВА МИД ФРГ Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны... ПРАЙМ, 04.04.2022
экономика, новости, санкции против рф, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. ЕС ЗНАЧИТЕЛЬНО УСИЛИТ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ, ГЕРМАНИЯ ВНЕСЛА РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ — ГЛАВА МИД ФРГ
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза пока не могут отказаться от поставок российского газа.
Германия, по его словам, поддержит дополнительные ограничительные меры в отношении России.
На вопрос о возможных новых санкциях он ответил, что на данный момент невозможно остановить поставки газа.
ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО РАБОТА НАД СОКРАЩЕНИЕМ ИМПОРТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, В ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ ЕСТЬ УСПЕХИ
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