МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что ужесточит санкции против России на фоне сообщений о многочисленных жертвах среди мирных жителей в киевском предместье Буча.

"То, что происходит в Буче, возмутительно, и каждый это видел. Нет, я считаю, что это военное преступление. Я буду добиваться новых санкций, да… Да, я буду продолжать наращивать санкции", — заявил он журналистам.

В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.