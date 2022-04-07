НУР-СУЛТАН, 7 апр — ПРАЙМ. Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать шаги, ущемляющие ее интересы, заявил заместитель премьера — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. Новак рассказал, когда будет понятно, кто перешел на оплату газа в рублях

"Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов, поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли интересы России и противоречили духу нашего партнерства", — сказал Тлеуберди в четверг в интервью госканалу "Хабар 24".