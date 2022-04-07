МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Москва в ближайшее время объявит об ответных мерах на санкции США в отношении финансового сектора и официальных лиц России, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. СМИ: сила рубля удивила Запад

"В ближайшее время мы объявим об ответных мерах — не обязательно симметричных и в любом случае ощутимых с точки зрения неотвратимости наказания. Не мы начали раскручивать санкционную спираль, и вина за разрушение российско-американских отношений полностью лежит на Вашингтоне", — говорится в заявлении директора департамента, опубликованном на портале МИД РФ.

"Объявленные Белым домом новые санкционные запреты в отношении российского финансового сектора и официальных лиц, которые стали уже рутинным действием в рамках развернутой Вашингтоном экономической и информационной войны против России, свидетельствуют о явном дефиците оставшихся в распоряжении США рестриктивных мер", — также говорится в заявлении Дарчиева.

Кроме того, по мнению дипломата, экономика РФ держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации американского президента Джо Байдена, это выводит из себя Белый дом и госдепартамент.