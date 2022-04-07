МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия находится в безопасности в вопросе экономики и макростабильности, заявил ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что страна даже пытается воспользоваться ситуацией, возникшей после введения санкций против РФ. МИД России анонсировал ответные меры на санкции США

"Мы жили под санкциями на протяжении пары десятилетий. Мы на самом деле привыкли к этой ситуации. Мы стали готовиться к этим санкциям год назад. Сейчас мы, конечно, в достаточно сложной ситуации в плане экономики, но наша экономика все еще на ногах. Мы в безопасности, может не совсем в целости и сохранности, но в безопасности в плане безопасности, в плане макростабильности. Мы даже стараемся воспользоваться этой ситуацией, дать толчок нашему производственному сектору, технологиям и так далее", — заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.