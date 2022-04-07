МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия находится в безопасности в вопросе экономики и макростабильности, заявил ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что страна даже пытается воспользоваться ситуацией, возникшей после введения санкций против РФ.

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"Мы жили под санкциями на протяжении пары десятилетий. Мы на самом деле привыкли к этой ситуации. Мы стали готовиться к этим санкциям год назад. Сейчас мы, конечно, в достаточно сложной ситуации в плане экономики, но наша экономика все еще на ногах. Мы в безопасности, может не совсем в целости и сохранности, но в безопасности в плане безопасности, в плане макростабильности. Мы даже стараемся воспользоваться этой ситуацией, дать толчок нашему производственному сектору, технологиям и так далее", — заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.