МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Росстат подтвердил рост экономики России в 2021 году на 4,7%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата.

Росстат в пятницу опубликовал вторую оценку по росту ВВП за 2021 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы.

"Объем ВВП России за 2021 год составил в текущих ценах 131,015 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2020 года составил 104,7%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2020 года – 116,5%", — говорится в документе.

Рост ВВП РФ в четвертом квартале 2021 года ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Прежняя оценка роста в третьем квартале составляла 4,3%. Кроме того, в соответствии с актуализированными данными статведомства, в первом квартале прошлого года российская экономика продемонстрировала снижение на 0,3% (прежняя оценка — спад на 0,7%), во втором ВВП вырос на 10,5% (оценка осталась прежней).