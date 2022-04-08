МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ускорение инфляции в марте произошло на фоне ослабления курса рубля, а также повышенного потребительского спроса, отмечается в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ценовой ситуации". Минпромторг фиксирует снижение спроса на продовольственные товары

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года — тогда значение находилось на отметке 8,38%.

"Высокие темпы роста цен в марте сформировались под влиянием переноса в цены произошедшего ослабления курса рубля, а также повышенного потребительского спроса. Вместе с тем к концу месяца, по недельным данным, инфляция постепенно снижалась", — говорится в документе министерства.

"Основной вклад в инфляцию внес рост цен на непродовольственные товары (11,25% месяц к месяцу) при значительном удорожании легковых автомобилей, электротоваров и других бытовых приборов. На продовольственные товары цены выросли на 6,73% в месячном выражении. В сфере услуг рост цен ускорился до 3,99% месяц к месяцу, в том числе за счет удорожания услуг зарубежного туризма", — добавили в министерстве.

Резкий рост недельной динамики инфляции в России произошел за неделю с 26 февраля по 4 марта, когда она ускорилась до 2,22% с 0,45% на предыдущей. На неделе с 5 по 11 марта значение недельной инфляции составило 2,09%, с 12 по 18 марта — 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляции замедлились до 1,16%, с 26 марта по 1 апреля — до 0,99%.

Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.