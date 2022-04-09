МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Новая волна санкций против России разрушает фундамент финансовой системы и ведет к кризису, но страны БРИКС имеют все инструменты, чтобы смягчить его последствия и для себя, и для мировой экономики. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

В сообщении Минфина РФ по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая указывается, что "он (Силуанов — прим. ред.) отметил, что новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США". Кабмин одобрил господдержку для переезжающих трудиться в другой регион

По словам министра, это подталкивает страны к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС.

"Нынешний кризис – рукотворный, и у стран БРИКС есть все необходимые инструменты для того, чтобы смягчить его последствия для своих экономик и мировой экономики в целом", – сказал Силуанов.

Помимо этого, участники встречи подтвердили важность взаимодействия в многосторонних форматах для принятия совместных мер по стабилизации текущей экономической ситуации.

Они также обсудили вопросы взаимодействия по линии Нового банка развития, инвестирования в инфраструктуру, создания научно-исследовательской сети БРИКС.

"По линии центральных банков согласовано решение о проведении пятого тестирования механизма Пула условных валютных резервов БРИКС с использованием альтернативных валют", — говорится в сообщении.

Следующая встреча на уровне министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в июне текущего года, по результатам будет принято совместное заявление.