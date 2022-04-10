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Путин и Лукашенко посетят космодром восточный
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... ПРАЙМ, 10.04.2022
экономика, новости, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что президенты проведут там переговоры, по итогам которой дадут совместную пресс-конференцию.