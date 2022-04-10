МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что президенты проведут там переговоры, по итогам которой дадут совместную пресс-конференцию.