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2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220411/836637962.html

В Италии заморозили виллу российского автогонщика за 105 миллионов евро

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https://россиясегодня.рф

Италия заморозила виллу на Сардинии стоимостью 105 миллионов евро, принадлежащую российскому гонщику "Формулы-1" Никите Мазепину и его отцу, сообщили РИА Новости в фингвардии. ПРАЙМ, 11.04.2022

экономика, новости, италия, недвижимость, санкции против рф

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60