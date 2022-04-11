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https://1prime.ru/state_regulation/20220411/836637962.html
В Италии заморозили виллу российского автогонщика за 105 миллионов евро
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Италия заморозила виллу на Сардинии стоимостью 105 миллионов евро, принадлежащую российскому гонщику "Формулы-1" Никите Мазепину и его отцу, сообщили РИА Новости в фингвардии. ПРАЙМ, 11.04.2022
экономика, новости, италия, недвижимость, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Италия заморозила виллу на Сардинии стоимостью 105 миллионов евро, принадлежащую российскому гонщику "Формулы-1" Никите Мазепину и его отцу, сообщили РИА Новости в фингвардии.