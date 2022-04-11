МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП РФ, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, говорится в отчете Банка России за 2021 год. Банк России озвучил главные направления монетарной политики

"Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции", — говорится в отчете.

Ключевыми условиями для возвращения экономики к росту Банк России назвал финансовую стабильность и предсказуемую снижающуюся инфляцию. "Банк России сделает все необходимое, чтобы их обеспечить", — обещают авторы документа.

"Банк России в 2022 году будет проводить политику по защите российской экономики и финансовой системы, доходов и сбережений граждан от жестких санкций западных стран, применять все необходимые инструменты для минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности", — заявил ЦБ.