2022-04-11T16:57:57+03:00
2022-04-11T16:57:57+03:00
2022-04-11T16:57:57+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220411/836639824.html
Путин поручил предоставить предложения о допиндексации пенсий и зарплат
Экономика
Новости
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ДО 20 АПРЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ДОПИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, СОЦВЫПЛАТ, ЗАРПЛАТЫ, МРОТ И ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА — КРЕМЛЬ Новость дополняется. ПРАЙМ, 11.04.2022
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. ПУТИН ПОРУЧИЛ ДО 20 АПРЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ДОПИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, СОЦВЫПЛАТ, ЗАРПЛАТЫ, МРОТ И ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА — КРЕМЛЬ
Новость дополняется.