МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. МИНФИН И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ УТОЧНЯЮТ ПРОГНОЗ ПО ВВП РФ НА 2022 ГОД, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ СНИЖЕНИЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ 10% — КУДРИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220412/836645670.html
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. МИНФИН И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ УТОЧНЯЮТ ПРОГНОЗ ПО ВВП РФ НА 2022 ГОД, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ СНИЖЕНИЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ 10% — КУДРИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220412/836645670.html
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