2022-04-12T09:48:33+03:00

2022-04-12T09:48:33+03:00

2022-04-12T09:48:33+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220412/836645670.html

Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНФИН И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ УТОЧНЯЮТ ПРОГНОЗ ПО ВВП РФ НА 2022 ГОД, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ СНИЖЕНИЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ 10% — КУДРИН Новость дополняется ПРАЙМ, 12.04.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60