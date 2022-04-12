НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки объявили дефолт по своему внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ, сообщил минфин государства. В Кремле исключили возможность дефолта России

"Шри-Ланка имеет безупречный послужной список обслуживания внешнего долга с момента обретения независимости в 1948 году. Однако недавние события, в том числе последствия пандемии Covid-19 и… действия на Украине, настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что дальнейшее нормальное обслуживание обязательств по внешнему государственному долгу стало невозможным", — отмечается в заявлении министерства.

Минфин отмечает, что в конце прошлого месяца МВФ оценил размер долга Шри-Ланки как "неприемлемый".

"Хотя правительство предприняло экстраординарные шаги, стремясь урегулировать всю свою внешнюю задолженность, теперь ясно, что это уже несостоятельная политика и что потребуется всеобъемлющая реструктуризация этих обязательств… Таким образом, политика правительства Шри-Ланки заключается в том, чтобы приостановить нормальное обслуживание всех затронутых долгов на промежуточный период в ожидании упорядоченной и согласованной реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ", — говорится в заявлении.

Отмечается, что дефолт объявлен по всем непогашенным долгам по состоянию на 12 апреля 2022 года.

"Новые кредитные линии и любые суммы, выплаченные в рамках существующих кредитных линий после этой даты не подпадают под действие настоящей политики и должны обслуживаться в обычном режиме", — говорится в заявлении.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова — ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.