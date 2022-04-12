МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Снижение ВВП России в текущем году составит от 10% до 12% в основном из-за разрывов цепочек поставок, на выстраивание новых связей уйдет время и рост экономики может начаться через год-два, полагает доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина. Кудрин рассказал о ВВП России в 2022 году

Ранее во вторник глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российская экономика в 2022 году сократится максимум чуть более, чем на 10%, что повлияет на доходы бюджета и регионов, власти будут следить за ситуацией.

"Спад, безусловно, будет — от 10 до 12%. Основная причина — разрыв технологических цепочек. Отказ от поставки комплектующих и полуфабрикатов. Нужно строить новые системы связей, новую логистику. Это все — время, деньги и потери в доходах. Но новые связи будут построены. И через год- два может начаться экономический рост", — сказала Устюжина РИА Новости.

В свою очередь директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов считает, что говорить о снижении ВВП РФ на 10% в текущем году пока преждевременно.

"Мы только в 2021 году уточнили объемы падения российской и мировой экономики в кризисный 2020 год. Поэтому говорить сейчас, в условиях меняющихся экономических реалий и ожидаемых мер ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центральными банками, о падении более чем на 10% российского ВВП в 2022 году преждевременно. Возможно, речь идет о некоем анализе сложившегося краткосрочного тренда и ожидания ужесточения санкционного режима, но это лишь один из возможных сценариев", — предположил он.

При этом он добавил, что если оценки о спаде на 10% и больше сбудутся, то восстановительный рост в 2023 году неминуем. "Важным остается вопрос, произойдет ли качественная перестройка российской экономики в условиях кризиса", — подчеркнул Ордов.

Всемирный банк 10 апреля обновленном прогнозе написал, что ожидает, что "пострадавшая от беспрецедентных санкций" западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Согласно опросу аналитиков, проведенному Банком России в начале марта, годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в следующем году — 8%, а уже в 2024 году замедлится до 4,8%. Аналитики ждут спад ВВП России в текущем году на 8%. Однако уже в 2023 году темпы роста экономики выйдут в положительную зону и составят 1%, а в 2024 году — 1,5%.

Ожидается, что новые прогнозы Банк России и Минэкономразвития представят в апреле.