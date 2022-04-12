МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рекордная инфляция в США пока будет игнорироваться котировками рублевых активов, поскольку рынок РФ сейчас защищен от внешнего влияния, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. СМИ: запад атаковал "величие доллара"

Годовая инфляция в США в феврале 2022 года достигла 7,9%, что было максимальным значением с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет. Данные по марту, которые будут опубликованы позднее во вторник, вероятно, будут в той же парадигме, отмечает Георгий Айвазов из УК "Альфа-Капитал". Аналитики ждут ускорения инфляции в США в марте до 8,5%.

Рост инфляции сопровождается повышением базовой процентной ставки в США, а значит стоимость долларовых заимствований продолжит расти, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Однако для РФ данный эффект будет минимальным, поскольку Минфин не планирует в ближайшие два года выходить на внешние рынки капитала. На рубль инфляция в США действует нейтрально, поскольку активность нерезидентов на внутреннем валютном рынке по-прежнему под запретом. Для рынка акций РФ это событие нейтральное по той же причине", — добавляет он.

Многие трансграничные потоки в/из России приостановлены из-за санкций и взаимных ограничений, отмечает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому высокая инфляция в долларе и евро лишь способствует девалютизации накоплений граждан, так как при текущих ставках по валютным вкладам обогнать ту же долларовую инфляцию крайне сложно, а вот в рублях реальные процентные ставки выше", — добавляет он.

Что касается долгосрочных перспектив, то в условиях рекордной инфляции в США рынок ждет роста ставки ФРС до 2,25-2,50% годовых к концу года, что станет самым быстрым циклом ужесточения денежно-кредитной политики с 1994 года, отмечает Олег Сыроваткин из "Открытие Инвестиции".

"Это создает предпосылки для охлаждения экономики США и всего мира, которое чревато снижением цен на сырье. В первую очередь — на энергоносители, которые являются главным экспортным товаром РФ, что понизит поступления от экспорта", — поясняет он.