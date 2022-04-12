2022-04-12T17:24:57+03:00
2022-04-12T17:24:57+03:00
2022-04-12T17:24:57+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220412/836650652.html
Германии предрекли сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ВЕДУЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ФРГ ПРОГНОЗИРУЮТ СОКРАЩЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ЖЕСТКУЮ РЕЦЕССИЮ В 2023 Г ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОСТАВОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИЗ РФ — СМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 12.04.2022
экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/96/832429671.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/96/832429671.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/96/832429670.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/96/832429670.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/96/832429669.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/96/832429669.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. ВЕДУЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ФРГ ПРОГНОЗИРУЮТ СОКРАЩЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ЖЕСТКУЮ РЕЦЕССИЮ В 2023 Г ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОСТАВОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИЗ РФ — СМИ
Новость дополняется