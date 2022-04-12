МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. ВЕДУЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ФРГ ПРОГНОЗИРУЮТ СОКРАЩЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ЖЕСТКУЮ РЕЦЕССИЮ В 2023 Г ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОСТАВОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИЗ РФ — СМИ

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