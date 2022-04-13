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2022-04-13T11:14:32+03:00

2022-04-13T11:14:32+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836656058.html

Эксперты оценили уровень экономического роста в Германии в 2022 году

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ФРГ В 2022 ГОДУ СОСТАВИТ ТОЛЬКО 2,7% — ДОКЛАД ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ МИНЭКОНОМИКИ Новость дополняется ПРАЙМ, 13.04.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60