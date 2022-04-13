МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ФРГ В 2022 ГОДУ СОСТАВИТ ТОЛЬКО 2,7% — ДОКЛАД ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ МИНЭКОНОМИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836656058.html
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Дедолларизация
В Минэнерго рассказали о ходе переговоров по оплате за газ рублями
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Эксперты рассказали о "кризисной продовольственной корзине" россиян
Санкции
Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия могут преодолеть санкции
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Транзит газа из России через Украину вновь уменьшится 13 апреля
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Совет Федерации одобрил закон о валютных тарифах на перевалку СПГ
Банки
Мобильное приложение Сбербанка в больше нельзя скачать в Google Play
Осторожно, мошенники!
Сбер предупредил россиян о новом виде мошенничества
Торги
Фондовые биржи Европы в основном снижаются утром в среду
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ФРГ В 2022 ГОДУ СОСТАВИТ ТОЛЬКО 2,7% — ДОКЛАД ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ МИНЭКОНОМИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836656058.html
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