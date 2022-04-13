РИМ, 13 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине, не затронули итальянскую экономику и экспорт. Японский экономист заявил о неэффективности антироссийских санкций

"Мы экспортировали в Россию 7 миллиардов евро из общего объема нашего экспорта в 510, и большая часть этой доли осталась нетронутой. Санкции не повлияли ни на нашу экономику, ни на экспорт, но (в начале спецоперации) цена газа выросла из-за спекуляций", — заявил он в эфире Rai Radio 1.

Ди Майо подчеркнул, что конфликт на Украине стал "мировой войной на рынках" с "очевидными последствиями для цены на хлеб и сырье".

Глава итальянского МИД также отметил, что Рим держит открытыми каналы связи с Россией. Дипломатия, отметил он, остается важнейшей темой, по которой нужно "ускориться именно в тот момент, когда стороны (конфликта) отказываются над ней работать".

"Турция больше всех работает ради мира, но у Италии также есть открытый канал с Россией, который никогда не закрывался, и открытый, очень прочный канал с Украиной", — сказал министр.

Посол в Москве Джорджо Стараче, по словам Ди Майо, "продолжает передавать российским властям все послания" для достижения мирного соглашения по Украине.

"ЕС должен продвигать мирную конференцию как последний шаг в процессе, который должен начаться с локального прекращения огня. Италия будет одной из стран-гарантов соглашения между Украиной и Россией. Мы шаг за шагом следим за ходом переговоров благодаря нашим союзникам и прямой переписке с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу", — сказал Ди Майо.

В начале марта президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини (Ettore Prandini) заявил, что возможные потери для итальянской отрасли от конфликта на Украине могут составить 750 миллионов евро. По его словам, с 2014 года в результате санкций и контрсанкций из-за украинского кризиса итальянский рынок потерял около полутора миллиардов евро.