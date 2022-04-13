МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил на правительственном часе в Совфеде в среду, что большая часть иностранных компаний, работающих в РФ, не хотят покидать рынок. Белоусов раскрыл подробности экономической блокады России

"Подавляющее большинство иностранных компаний — я с многими из них встречался с руководителями здесь — они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают позицию "ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события", — сказал он.

Он отметил, что большинство из них сейчас поставили свой бизнес на паузу и продолжают платить зарплату занятым, но "в то же время свертывают производство".

"Что будет дальше, мы не знаем… мы не можем себе позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители продукции — без продукции", — добавил он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что правительство должно проработать внятные, понятые инструменты по отношению к иностранным компаниям, в случае их ухода из России.

"Сейчас прошла информация, что в Германии готовится национализация имущества "Газпрома". Конечно, нужно вести себя деликатно, нужно быть цивилизованными, в тоже время мы должны защитить рабочие места, наших людей, не позволить остановиться предприятиям", — сказала она.

Спикер допустила, что в каждом конкретном случае будут свои решения. "Но инструменты правительством должны быть приняты, внятные и понятные: остаетесь — так, не остаетесь — по-другому", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что этот вопрос волнует всех.

Белоусов поддержал идею законопроекта о внешнем управлении уходящими из России иностранными компаниями, указав, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.

Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, был внесен ранее депутатами-единороссами Анатолием Выборным, Михаилом Старшиновым, Виктором Водолацким и Олегом Матвейчевым. Изменения предлагаются в закон "О внешней администрации по управлению организацией".

Отвечая на вопрос в рамках правчаса в Совете Федерации, какова позиция правительства по этому проекту, он сказал: "Мне легко ответить на этот вопрос принципиально, поскольку я сам был инициатором создания такого закона и говорил о необходимости разработки мер в предельном случае, когда компания уходит и закрывает дверь на ключ".

"На что я хотел бы обратить внимание — здесь очень важна взвешенная позиция", — добавил первый вице-премьер. "Что будет дальше, мы не знаем, поэтому инструменты, о которых вы говорите, должны быть, конечно", — добавил он, подчеркнув, что власти не могут позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители — без продукции.

"Я не могу сказать, что я его (законопроект — ред.) поддерживаю, я поддерживаю идею, потому что надо смотреть детали, как он прописан, какие процедуры. Но в целом, конечно, да", — отметил Белоусов.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что власти должны предложить инструменты, в том числе законодательные, на разные случаи — если иностранные компании решат уйти с рынка РФ или, наоборот, остаться.

"Я с вами абсолютно согласен, Валентина Ивановна, только хочу сказать, что это не вопрос деликатности, это вопрос наших интересов, мы должны четко понимать, в чем здесь наш интерес, и этот интерес жестко воплощать в нормативных актах, которые нужны, чтобы его реализовать", — уверен Белоусов.