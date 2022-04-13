МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании верхней палаты парламента, что Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности нет. Путин оценил последствия отказа Запада от нормального сотрудничества

По ее словам, отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме и выступление сегодня первого заместителя правительства Андрея Рэмовича Белоусова убедительно показали, что никакой растерянности нет, никакой паники нет.

"И правительство работает очень слаженно, работает организованно, быстро, четко… Есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на нашу страну", — пояснила спикер.

Матвиенко также отметила, что ситуация с санкциями может усугубиться, но Россия готова принять дополнительные меры по стабилизации экономики и ни с кем не будет "церемониться".

По ее словам, наступило непростое время, в ближайшем будущем лучше не станет.

"Будут новые санкции накладывать, экономическая война есть война. И сейчас надо вести себя как на войне", — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, с Россией никто не считается, "доходят уже до экономических преступлений, забирают нашу собственность, наши деньги и так далее".

"Поэтому церемониться ни с кем не надо, надо исходить из своих национальных интересов", — заявила спикер.