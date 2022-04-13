МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Торговля России и Италии неизбежно пойдет вниз в этом году в связи с непростым положением, в котором оказались итальянские компании, работающие на российском рынке. Об этом заявил посол России в Италии Сергей Разов в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, "что касается торговли, а у нас она довольно большая, в прошлом году по статистике 25 миллиардов долларов, то она неизбежно пойдет вниз в этом году. Это связано с тем что большинство из 450-500 итальянских компаний, которые традиционно много лет работали на российском рынке, находятся, я бы сказал, в таком межуличном пространстве".

Разов подчеркнул, что "с одной стороны, им совершенно не с руки отказываться от тех ниш, заработанных годами, даже десятилетиями сотрудничества, с другой стороны, большинство опасается вторичных санкций со стороны партнеров ЕС в случае невыполнения того коллективно согласованного жесткого режима санкций в отношении России", — отметил он.